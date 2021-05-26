Кемеровчанин заметил обрушившуюся лестницу на набережной Томи. Фото:«Кузбасс Онлайн».

Кемеровчанин сообщил о состоянии непригодных лестниц на набережной Томи. Фотографии он опубликовал на платформе «Кузбасс Онлайн». На кадрах видно, что перила сломаны, в некоторых местах лестницы отсутствуют ступени.

Администрация прокомментировала данную информацию.

- Возможность реконструкции набережной реки Томь Центрального района будет рассмотрена через включение объекта в федеральные и региональные программы на последующие годы с учетом объемов финансирования, - рассказали в мэрии.

Кемеровчанин заметил обрушившуюся лестницу на набережной Томи. Фото:«Кузбасс Онлайн».