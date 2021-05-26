Новокузнечанин убил 64-летнюю хозяйку квартиры табуретом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке завершили уголовное расследование в отношении ранее судимого 45-летнего жителя Куйбышевского района. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину обвиняют в убийстве.

В декабре 2020 года новокузнечанин пришел в дом, где уже находилась 64-летняя хозяйка, у которой он временно проживал. Женщина была в алкогольном опьянении и начала оскорблять квартиранта нецензурной бранью. Он разозлился и стал избивать ее табуретом по голове и телу. От полученных повреждений хозяйка скончалась на месте. С места происшествия мужчина убежал.

Тело погибшей обнаружили соседи, которые пришли навестить ее. Они и вызвали полицию. Подозреваемого установили по отпечаткам пальцев, обнаруженным в ходе осмотра места преступления. В кратчайшие сроки мужчину задержали, со следствием он сотрудничал, вину признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.