В Кемерове летом будет функционировать одно место отдыха у воды. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В Кемерове в этот летний сезон будет меньше мест, где жители могли бы отдохнуть у воды. Как сообщает мэрия, в 2020 году на территории города функционировали два места отдыха у воды - на озере Красном и на левом берегу реки Томи, зона отдыха «Чайка».

- В этом году в связи с проведением строительных работ на левом берегу реки открытие зоны отдыха «Чайка» не предполагается, - рассказали в администрации.

Напомним, ранее сообщалось о количестве пляжей и мест отдыха у воды, которые откроются в Кузбассе этим летом.

Также жительницу областной столицы Кузбасса интересует отсутствие благоустроенного пляжа на берегу Красного озера. Мэрия Кемерова отреагировала на комментарий горожанки и рассказала, что в данный момент нет закрепленной организации, которая бы следила за территорией.