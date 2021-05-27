Владимир Путин присвоил аэропортам Кузбасса имена выдающихся космонавтов. Фото: АПК.

Владимир Путин присвоил имена выдающихся космонавтов аэропортам Кемерова и Новокузнецка. Соответствующий указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих заслуги перед Отечеством», который президент России подписал 26 мая, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам: международному аэропорту Кемерова - имя Алексея Леонова; международному аэропорту Новокузнецка (Спиченково) - имя Бориса Волынова. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания», - отмечается документе.

Напомним, имя космонавта Алексея Леонова кемеровский аэропорт получил в 2012 году, а имя космонавта Бориса Волынова новокузнецкий аэропорт - в 2018 году.