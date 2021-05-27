Названы территории Кузбасса, где выявили 56 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 18, Анжеро-Судженск - 5, Междуреченск - 5, Ленинск-Кузнецкий - 4, Киселевск - 2, Мыски - 2, Новокузнецк - 2, Осинники - 2, Прокопьевск - 2, Кемеровский МО - 2, Топкинский МО - 2, Белово - 1, Березовский - 1, Калтан - 1, Полысаево - 1, Юрга - 1, Беловский МР - 1, Мариинский МР - 1, Промышленновский МО - 1, Чебулинский МО - 1, Яшкинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Три пациента скончались. У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкогематологического заболевания и иммунодефицита. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У женщины 1933 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония осложнилась патологией сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1927 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония сопровождалась патологией сердечно-сосудистой системы, новообразованием. Он проживал в Новокузнецке.

54 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 611 пациентов с диагнозом COVID-19.