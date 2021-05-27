В Кемерове ночной пожар тушили 26 человек. Фото: МЧС по Кемеровской области.

В Кемерове ночью в Рудничном районе случился пожар в частном четырехквартирном жилом доме на улице Односторонняя. В МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил к ним в 0.54.

К моменту прибытия пожарных из дома эвакуировались три человека. Пожар полностью ликвидировали в 1.18. В тушении участвовали 26 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. В результате пожара обрушилась обрешетка крыши площадью 270 квадратов. Пострадавших нет.