Возле кемеровского цирка изменится режим работы светофоров. Фото: Администрация Кемерова.

В Кемерове для разгрузки главной магистрали проспекта Ленина на перекрестке с улицей Соборная изменится работа светофоров. В мэрии города сообщили, что специалисты Центра организации дорожного движения разработали схему изменения пофазного разъезда автотранспорта:

Первая фаза - движение транспорта по проспекту Ленина (оба направления без дополнительной секции от улице Мичурина) и пешеходы будут переходить через улицу Соборная;

Вторая фаза - движение транспорта по проспекту Ленина от бульвара Пионерский;

Третья фаза - движение транспорта по улице Соборная от улицы Гагарина во всех направлениях и пешеходный переход через проспект Ленина;

Четвертая фаза - движение транспорта по проспекту Ленина стрелки направо (оба направления) и от улицы Красноармейская стрелка налево, и движение трамваев по проспекту Ленина и по улице Соборная в обе стороны;

Пятая фаза - движение транспорта по улице Соборной от улицы Красноармейская во всех направлениях.

Специалисты считаю, что данное изменение повысит удобство проезда перекрестка для транспортных потоков, выезжающих с улицы Красноармейская и снизит длительность заторовых ситуаций вечером в час пик на улице Соборная. Администрация добавила, что схема движения на перекрестке заработает до конца недели.