В Новокузнецке стоимость проезда может подорожать в два раза. Фото: АПК.

Глава Новокузнецка сообщил в программе «Утро с мэром», что проезд «зайцем» до сей поры наносит убытки бюджету. Жители не хотят расплачиваться, так как в салоне нет кондукторов.

- Стоимость кондукторов для обслуживания транспорта составляет более 300 миллионов рублей, а потери от кондукторов происходили от 12 до 15 процентов Кроме того, мы можем уйти снова в наличку, - рассказал глава города.

Мэр добавил, что когда работали кондукторы, они проворачивали обманные схемы с билетами. В результате кондукторы совместно с водителями обманывали бюджет города и забирали часть выручки за проезд себе. В настоящее время кондукторов возвращать не планируют.

По словам мэра, чтобы покрыть убытки, которые ежемесячно город терпит из-за безбилетников, нужно поднять стоимость проезда. Тогда за недобросовестных жителей будут расплачиваться добросовестные, но это вызовет социальный конфликт. С 1 июня в общественном транспорте начнутся массовые проверки, и фотографии «зайцев» будут выставлены на всеобщее обозрение на телевидении.