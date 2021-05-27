Первые кузбассовцы получили медали к 300-летию Кузбасса за особый вклад в развитие региона

Пресс-служба АПК.

В последние дни мая в городах и районах области идут торжественные приемы, где награждают наших земляков, внесших значительный вклад в развитие региона, медалями «300-летие образования Кузбасса». Это люди, которые прославились своим трудом, своими достижениями в науке, культуре, образовании, общественной деятельности, а также ветераны.

В Мариинском районе награды получили 50 жителей. Их вручила заместитель председателя правительства Кузбасса Елена Пахомова. Это работники сферы образования, ветераны, общественники.

В Ленинск-Кузнецом округе юбилейные медали вручили 20 жителям, отметив тем самым их большой вклад в подготовку к 300-летию Кузбасса: это работники ЖКХ, культурных, спортивных и образовательных учреждений.

В Кемерове в настоящий момент награждены 128 горожан. Это лучшие представители угольной и химической промышленности, образования, медицины, транспорта, коммунального хозяйства, культуры и спорта. Медали вручила заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Турбаба. На награждении всем присутствовавшим был показан фильм об истории Кузбасса, а творческие коллективы представили концертные номера также на тему становления региона и его столицы - Кемерова. Это не последние награжденные кемеровчане, торжественные приемы продлятся до 7 июня, и всего награды получат более 500 горожан.

- Всю жизнь работаем, живем в Кузбассе. 300 лет - это очень здорово! Кузбасс для меня значит очень много. Здесь вся моя жизнь, труд, семья, дети, - поделился своими мыслями один из награжденных - Николай Ерастов, слесарь-ремонтник ООО «Химпром», чей трудовой стаж составляет 46 лет.

СПРАВКА «КП»

Медаль «300-летие образования Кузбасса» учреждена в честь 300-летия начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Ею награждают жителей региона за многолетний добросовестный труд, большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Кузбасса, его социально-экономическое развитие, высокую гражданскую ответственность.