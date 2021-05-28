Кузбассовцы могут выбрать территорию для благоустройства до 30 мая

До конца голосования осталось всего несколько дней. Фото: пресс-служба АПК,

Стартовавшее месяц назад онлайн-голосование по вопросу благоустройства территорий в муниципалитетах Кузбасса подходит к концу. 30 мая станет последним днем, когда кузбассовцы смогут отдать голос за преображение любимого сквера или парка. Напомним, голосование проводится на платформе 42.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жильё и городская среда».

Каждый житель Кузбасса в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Голосование организовано максимально просто - пользователь может выбрать территории, которые, по его мнению, нужно благоустроить в следующем году.

В голосовании участвуют 115 общественных территории в 19 муниципалитетах. 45 проектов, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на 2022 год.