Жителям Кузбаса рассказали, как защитить детей от падения из окон. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кузбассовцам рассказали о правилах, которых следует придерживаться, чтобы защитить детей от падения из окон. Врачи Кузбасской клинической больницы говорят, что упавшими в 80 процентах случаев являются ребятишки до пяти лет, из них 60 процентов - мальчики. В 50 процентах падения связаны с мебелью, стоящей возле окна.

Так, для детей открыть незащищенные окна очень легко. Также на москитные сетки полагаться не стоит, так как ребенку кажется, что на нее можно опереться, однако она не выдержит вес малыша. Необходимо исключить свисание шнуров, цепочек от жалюзи, которые могут помочь ребенку взобраться на окно.

Окна следует проветривать сверху и не оставлять детей без присмотра даже ненадолго. Не нужно играть с детьми у окна: ставить их на подоконник, чтобы показать машинки, прохожих. На окна нужно устанавливать защелки или ограждения. Ребятишкам необходимо объяснять опасность открытого окна. Кроме того, нельзя ставить рядом мебель, на которую можно легко взобраться.