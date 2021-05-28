Названы территории Кузбасса, где выявили 55 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 мая.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 28, Новокузнецк - 7, Анжеро-Судженск - 6, Междуреченск - 4, Березовский - 2, Юрга - 2, Белово - 1, Осинники - 1, Беловский МР - 1, Мариинский МР - 1, Топкинский МО - 1, Тяжинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Один пациент скончался. У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.

59 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 606 пациентов с диагнозом COVID-19.