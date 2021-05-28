Кузбассовцы представят регион в финале Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Фото: АПК.

Финал регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» состоялся в Кемерове. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства региона, победители и призеры смогут представлять Кузбасс в финале конкурса.

В конкурсе участвовали жители Кузбасса в возрасте от 14 до 24 лет. Они лидеры региональных, муниципальных и школьных детских и молодежных общественных объединений, а также некоммерческих организаций, органов ученического и студенческого самоуправления региона.

В апреле этого года стартовал конкурсный отбор. На заочный этап подали 42 заявки, но только 11 конкурсантов попали в финал регионального конкурса. Более 100 активистов детских и молодежных движений поддерживали своих участников.

В финале участники должны были показать свою визитную карточку, проходить тестирование и решать ситуативные задачи. Отдельным блоком был квиз, посвященный 300-летию Кузбасса. Определили трех призеров в каждой номинации, которые получили шанс представлять Кузбасс на Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века» осенью 2021 года.

Также на региональном заочном этапе прошла образовательная программа «Лидеры Кузбасса», в которой приняли участие 95 кузбассовцев. Для них организовали мастер-классы по лидерству, планированию, личному бренду, организации мероприятий, публичному выступлению, а также по основам государственной молодежной политики в Кузбассе и России.