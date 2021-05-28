Власти Кузбасса рассказали о новых ценниках в торговых сетях. Фото: минпромторг Кузбасса.

В кузбасских магазинах появились полки с товарами в поддержку местных производителей, выделенных специальным обозначениями – топперами. Как сообщили в министерство промышленности и торговли Кузбасса, что данное решение принято для того, чтобы стимулировать потребительский спрос на продукцию, произведенную в регионе.

Торговые сети выразили готовность к сотрудничеству, и пошли навстречу местным производителям, выделяя такую продукцию на стендах и полках своих магазинов топперами «Покупайте кузбасское», «Произведено в Кузбассе».

Розничные сети работают более чем с 80 местными производителями на полках сетей представлены хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощи, кондитерские изделия, мясо и мясопродукты, рыба. Доля региональных поставщиков по социально значимым товарам составляет около 40 процентов.