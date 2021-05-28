Сергей Цивилев проверил качество ремонта в отделении Кузбасской областной детской больницы

Губернатор Кузбасса проверил качество ремонта в отделении Кузбасской областной детской больницы. Фото: АПК.

В пятницу, 28 мая, Сергей Цивилев посетил Кузбасскую областную детскую клиническую больницу имени Атаманова. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства региона, губернатор осмотрел капитально отремонтированное нейрохирургическое отделение - единственное в регионе, где проводят операции на головном и спинном мозге у детей.

- Мы продолжаем модернизацию учреждений здравоохранения, которую начали в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. Особое внимание уделяем оказанию своевременной высокотехнологичной помощи детям. В перспективе этот район станет городком детства и студенчества: рядом строится образовательная часть культурного кластера, дети, которые там занимаются, смогут приходить сюда на обследования, - сообщил Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что в Кузбасской областной детской клинической больнице оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь не только пациентам из Кузбасса, но и соседним регионам.

В областной детской больнице за время подготовки к 300-летию Кузбасса открыты современные МРТ-кабинет, рентген-кабинет, отдел ПЦР-диагностики, приобретена новая хирургическая эндоскопическая стойка.

В отделении лучевой диагностики в эксплуатацию введен новый высокопольный современный магнитно-резонансный томограф стоимостью 79 миллионов рублей, он приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В планах капитальный ремонт хирургического корпуса и отделений родильного дома.