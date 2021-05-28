В Кузбасс поступили современные компьютерные томографы. Фото: АПК.

В больницы Новокузнецка и Прокопьевска поступили компьютерные томографы. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства региона, они приобретены за счет средств регионального бюджета в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

- В процессе лечения огромное значение имеет ранняя диагностика заболевания, поэтому в рамках модернизации медицинских учреждений региона акцент делаем на приобретении диагностического высокоточного оборудования. На компьютерные томографы для Новокузнецка и Прокопьевска из областного бюджета направили более 60 миллионов рублей, всего на модернизацию в этом году запланировано потратить свыше двух миллиардов рублей, - сообщил Сергей Цивилев.

Новый мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью 31 миллион рублей ввели в эксплуатацию в рентгенологическом отделении новокузнецкой больницы № 29. Система будет работать в хирургическом корпусе № 1. Специалисты отмечают, что мультиспиральная компьютерная томография намного чувствительнее и информативнее обычной рентгенографии, так как снимки воспроизводятся в трехмерном изображении, что дает полную картину состояния пациента и позволяет врачу с высокой точностью диагностировать заболевания практически всех органов и систем организма человека. Исследования будут проводить круглосуточно, за день могут принять около 15 человек.

В рентгенологическое отделение Прокопьевской городской больницы новый компьютерный томограф пришел на замену технике, функционировавшей на протяжении 10 лет. Его ввели в эксплуатацию на базе рентгенологического отделения № 1. Аппарат стоил 29 миллионов рублей. В кабинете, где располагается томограф, сделали косметический ремонт. В данный момент среднесуточная нагрузка на аппарат составляет 15 обследований, в перспективе количество превысит 20 обследований в сутки.