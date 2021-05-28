В Кузбасские больницы поступили автомобили высокой проходимости. Фото: АПК.

В Кузбассе медицинские организации получили 32 новых автомобилей «УАЗ» и «УАЗ Патриот» высокой проходимости. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства региона, что закупили технику на общую стоимость в 31 миллион рублей в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Здоровье населения во многом зависит от работы участковых врачей и фельдшеров, к ним люди обращаются в первую очередь. Новые автомобили улучшенной проходимости позволят оказывать необходимую первичную помощь своевременно даже в отдаленных территориях», — рассказал Сергей Цивилев.

Использовать технику будут в больницах, поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, расположенных в сельских территориях или городах численностью населения до 50 тысяч. Врачи и фельдшеры будут выезжать на вызовы в отдаленные населенные пункты на новых автомобилях.