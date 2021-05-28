В Кузбассе спрогнозировали ночные заморозки

Фото% Борис Чесменов

Синоптики Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз на последние майские выходные.

По их данным, ночью с 28 на 29 и с 29 на 30 мая на территории Кемеровской области местами ожидаются заморозки от 0 до -3°С. Возможны и небольшие дожди.

Днем в эти субботу и воскресенье днём будет теплее. 29 мая столбик термометра поднимется до отметки +11,+16, местами до +21 градуса Цельсия. В воскресенье температура составит 17-22 градуса. Существенных осадков не ожидается.

Кроме того, синоптики предупредили, что в Юргинском, Кемеровском, Тяжинском и Промышленновском районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).