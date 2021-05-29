Уникальная минералка из Кузбасса вновь появится в продаже

Фото: инстаграм Андрея Панова

Производство бутилированной углекислой минеральной воды на единственном в Западной Сибири - Терсинском месторождении в Кемеровской области - планируется возобновить к концу нынешнего года.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса по промышленности, экологии и транспорту Андрей Панов на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что производство популярной минералки ьыло законсервировано около двух лет назад после того, как контролирующие органы нашли нарушения в работе прежнего собственника месторождения: только 3% добытой воды разливалось в емкости, излишки же сбрасывались в реку Верхняя Терсь, что приводило к загрязнению водоема железом. В итоге у него отобрали лицензию.

В начале мая зарегистрированный в Москве научно-производственный концерн «Система» по итогам аукциона Сибнедр получил право на разработку месторождения за более чем 900 тысяч рублей. Пользоваться недрами компания сможет в течение 25 лет. Балансовый запас углекислых минеральных вод на месторождении оценивается в 90 кубометров в сутки.

«В планах у нового собственника построить цех по розливу воды рядом со скважиной. В прежние времена «Терсинку» почти 100 км везли в цистерне до места розлива, что не лучшим образом сказывалось на качестве воды», - отметил Андрей Панов.

Зампред кузбасского правительства также сообщил, что рядом с источником планируется создать инфраструктуру для отдыха.