Кемеровчанам рассказали, где можно услышать соловья

Фото: Кемеровское отделение Союза охраны птиц России

29-30 мая в Кемерове пройдет всероссийская экологическая акция «Соловьиные вечера- 2021». По ее условиям, нужно посчитать соловьев, поселившихся в городе. Как пояснили в Кемеровском отделении Союза охраны птиц России (координаторе акции в Кузбассе), цель мероприятия одновременно и научная - использовать данные о численности соловьёв в городе как индикатор состояния окружающей среды, и пропагандистская - привлечь внимание горожан к проблемам охраны птиц.

Соловей может служить индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зелёных уголков. Если оно ухудшается, птицы покидают свою обжитую годами территорию. Подобный сигнал неблагополучия позволяет вовремя принять необходимые меры.

Накануне акции Кемеровское отделение Союза охраны птиц России впервые пригласило кемеровчан на орнитологическую экскурсию, в ходе которой фотограф дикой природы Дмитрий Дубиковский рассказал, где в центре индустриального города можно услышать самую романтичную птицу российской фауны.

Оказывается, далеко ходить для этого не требуется - пение соловьев можно услышать на улицах Весенней и Арочной, в Парке Чудес. А традиционно кемеровские соловьи предпочитают гнездиться в кустарнике вдоль речек и у прудов, но могут поселиться и в зарослях у жилых многоквартирных домов.

Проводимый учёт соловьев - хороший пример метода «народного мониторинга», т.е. постоянного получения научной информации с помощью широких слоёв населения. Желающие принять участие в акции могут сообщить свои данные наблюдений через сайт http://luscinia-luscinia.ru. Все, кто поделится своими сведениями о поющих соловьях, смогут получить именные Свидетельства участника акции «Соловьиные вечера-2021».