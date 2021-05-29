В Кузбассе сирот обворовали на крупную сумму

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В прокуратуре Кузбасса утверждено обвинительное заключение в отношении пяти лиц, которых обвиняют в краже с банковских счетов опекаемых детей денежных средств.

В зависимости от роли они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав граждан).

Как уточнили в ведомстве, по версии следствия, с 2018 по 2019 годы в поселке Яшкино бывшая главный специалист по охране прав детства управления образования администрации Яшкинского муниципального округа, используя служебное положение, изготавливала подложные документы, предоставлявшие опекунам несовершеннолетних права на снятие с их счетов денежных средств.

В результате с банковских счетов 15 детей было похищено свыше 20 миллионов рублей.