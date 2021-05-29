В Кемерове обворовали пациента больницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 37-летнего пациента обворовали в городской больнице. Как сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области, что у мужчины похитили телефон, спортивный костюм и кроссовки. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Сотрудники ведомства установили и задержали подозреваемого. Как оказалось, что 31-летний сосед по больничной палате, воспользовался тем, что мужчина вышел из помещения на несколько минут. Преступник воспользовался этим и похитил вещи с прикроватной тумбочки, а затем скрылся. Также с украденного мобильника он перевел 12 500 рублей в банковском приложении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Соседу грозит до 6 лет лишения свободы. Полицейские вернули пациенту все его вещи, но переведенные деньги подозреваемый успел потратить.