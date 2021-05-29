В Кузбассе мужчина заявил о вымышленном преступлении супруги. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Местный житель обратился в дежурную часть ОМВД России по Новокузнецкому району сообщил , что его жена готовится совершить преступление. По указанному адресу выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

Когда сотрудники прибыли на место выяснили, что между супругами была ссора, тогда муж позвонил в полицию и сообщил о вымышленном преступлении, чтобы отомстить жене.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении 35- летнего мужчины составили протокол по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Собранные материалы направили в мировой суд, супругу назначили административный штраф в размере одной тысячи рублей.