В Кузбассе 15-летние подростки угнали и разобрали на части автомобиль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове 29-летний житель обратился в полицию. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, мужчины укали автомобиль ВАЗ-2115. Сумма ущерба составила 150 000 рублей.

Сотрудники выяснили, что накануне беловчанин припарковал машину у частного дома, а утром не обнаружил ее на месте. Полицейские установили, что автоугонщиками оказались двое 15-летних местных подростков.

Ребята рассказали, что ночью увидели авто с оставленным ключом в замке. После этого они перегнали машину на пустырь, где частично разобрали ее и похитили магнитолу и аудиоколонки.

В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 5 лет лишения свободы.