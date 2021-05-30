Новокузнечанин угнал автомобиль и сдал его на цветмет

Фото: Архив газеты «Комсомольская правда»

В отдел полиции «Заводской» УМВД России по городу Новокузнецку обратился местный житель, сообщивший, что кто-то похитил принадлежащий ему грузовик «Фотон», находившийся на территории автостоянки и стоивший 250 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Как уточнили в Главном управлении МВД России по Кемеровской области, накануне ночью 63-летний бывший сторож организации проник на территорию паркинга, украл транспортное средство, а затем сдал его в пункт приема металлов.

Угнанный грузовик полицейские изъяли и вернули законному владельцу. А в отношении подозреваемого следователем УМВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Бывшему сторожу теперь грозит до 6 лет лишения свободы.