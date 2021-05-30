Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

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По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе было выявлено 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 21, Новокузнецк - 10, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий - по 3, Междуреченск, Мыски, Полысаево, Тисульский МО, Юргинский МО - по 2, Калтан, Осинники, Прокопьевск, Тайга, Юрга, Мариинский МР, Промышленновский МО, Таштагольский МР, Чебулинский МО, Яшкинский МО - по 1.

Выздоровели еще 59 пациентов. Таким образом, на 30 мая в Кузбассе 35652 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 601 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1888 человек.

За прошедшие сутки в Кузбассе скончались еще двое заболевших. У кемеровчанки 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. У новокузнечанина 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральной нервной системы.