Кузбасс присоединился к всероссийскому легкоатлетическому полумарафону

Фото: Пресс-служба АПК

Сегодня, 30 мая, более 800 кузбассовцев приняли участие в уникальном полумарафоне с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Соревнования прошли в Кемерове во второй раз, а в России - в пятый. Особенность соревнований в том, что участники выходят на старт в одно и тоже время во всех городах.

Участникам забега предлагались дистанции в соответствии со степенью подготовки - 21,1, 10, 5 или 1,5 километра. Пробежать могли как профессиональные легкоатлеты, так и любители здорового образа жизни.

Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, самому юному участнику состязания было 3 года, самому возрастному этим летом исполнится 75 лет.

На дистанции 21,1 км победили Жанна Меньшова и Валерий Турбаба, дистанцию 10 км быстрее всех преодолели Галина Иванова и Геннадий Пенкин, на дистанции 5 км лучшими стали Ксения Шевякова и Денис Каталкин, на дистанции 1 км победу одержали Полина Титова и Роман Сенофонкин. Победители и призеры на отдельных дистанциях отмечены кубками, грамотами и медалями, а те, кто финишировал менее удачно, получили памятные медали и футболку с символикой «ЗаБег».