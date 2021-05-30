В Кузбассе прошел первый турнир на Кубок Александра Головина

Фото: Пресс-служба АПК

В Калтане 16 команд юных футболистов в возрасте от 7 до 10 лет соревновались в первом открытом турнире по мини-футболу на Кубок Александра Головина.

Александр - один из самых известных воспитанников кузбасского футбола, заслуженный мастер спорта РФ, игрок национальной сборной России, участник чемпионата мира. Выступал за один из ведущих российских клубов - московский ЦСКА, сейчас играет во Франции. А родился и начинал футбольную карьеру Головин как раз в Калтане.

Турнир юных футболистов прошел на новом футбольном поле стадиона «Энергетик», открытом в октябре 2020 года после масштабной реконструкции в рамках подготовки к празднованию 300-летия промышленного освоения Кузбасса. На открытии соревнований присутствовала мама Головина Светлана Игнатьевна.

В младшей группе (игроки 2013-2014 года рождения) победил Калтан (КСШ), 2-е место заняли Осинники («Атлант»), 3-е место - Юрга (СШ2). Среди команд 2011-2012 года рождения победу одержала Юрга (СШ2), вторыми стали Осинники («Штурм»), 3-е место занял Калтан (КСШ).

Победители и призеры получили кубки и медали, всем футболистам подарили кепки и футболки с логотипом соревнований, а командам - сетки с футбольными мячами.