В Новокузнецке может появиться памятник классику русской литературы

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Отметить так приближающееся 200-летие со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского, который родился 11 ноября 1821 года, предложил архитектор, почетный гражданин Новокузнецка, профессор Сибирского государственного индустриального университета Юрий Журавков, обратившийся в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов.

По его словам, он много лет разрабатывает проект, который совместит юбилей писателя и провинциальный город Сибири. В частности, кроме памятника, посвященного «кузнецким дням» писателя, в городе должен быть и сквер имени Достоевского.

Классик русской литературы Достоевский пребывал в Кузнецке 22 дня. Здесь у него прошло венчание с Марией Исаевой в Одигитриевской церкви. Последняя не сохранилась, да и ее восстановление на исторической территории невозможно, так как сейчас здесь располагается СИЗО-2.

Юрий Журавков предложил выполнить памятник в виде часовни, напоминающей очертаниями Одигитриевскую церковь, внутри нее или у входа – поставить фигуры писателя с возлюбленной. И разместить всю композицию на Советской площади.

В горсовдепе для изучения вопроса решили создать рабочую группу, в которую войдут депутаты комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка, Юрий Михайлович Журавков, специалисты комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города.

Напомним, что в Новокузнецке уже есть дом-музей Федора Михайловича, а в июне 2019 года имя классика присвоено МБОУ «Гимназия №10».