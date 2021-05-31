Названы территории Кузбасса, где выявили 53 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией.

-Кемерово – 16, Новокузнецк – 15, Междуреченск – 8, Анжеро-Судженск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Юрга – 2, Белово – 1, Кемеровский МО – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Таштагольский МР – 1, Топкинский МО – 1, Тяжинский МО – 1,- сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Прокопьевском районе.

56 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 595 пациентов с диагнозом COVID-19.