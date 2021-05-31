С 4 июня кузбассовцы смогут улететь в Горный Алтай и Белокуриху

Фото: пресс-служба авиакомпании СиЛА.

Уже с пятницы, 4 июня кузбассовцы смогут отправиться на отдых в Республику Алтай и Белокуриху на самолете. Авиакомпания «СиЛА» запускает авиарейсы в Горно-Алтайск и Белокуриху из новокузнецкого аэропорта.

Летать на курорты из Спиченково и обратно самолеты будут по пятницам и воскресеньям. Время отправления из Новокузнецка - в 16.00. Перелет до столицы Горного Алтая займет 50 минут, до Белокурихи – 1 час 40 минут. Вылет из Белокурихи - в 13.50, из Горно-Алтайска в 14.40; прибытие в Новокузнецк - в 15.30.

Авиарейсы по маршруту будут выполняться на комфортабельных самолетах L-410 , вместимостью 15 пассажиров. Стоимость авиабилетов из Новокузнецка до Горно-Алтайска от 1685 рублей, из Новокузнецка до Белокурихи от 3370 рублей. Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести в авиакассах и на сайте авиакомпании.

Ранее «КП» сообщала о запуске автобуса из Кемерово до Чемала в Горном Алтае.