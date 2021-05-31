Кузбасская полиция проведет прямую линию по вопросам защиты прав детей

Прямую линию по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних проведет Главное управление МВД России по Кемеровской области. Она состоится в Международный день защиты детей - 1 июня, с 16.00 до 17.00.

Все желающие смогут получить квалифицированную психологическую и юридическую помощь, так как отвечать на вопросы будут руководители подразделений ГУ МВД России по Кемеровской области, педагог-психолог Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности», а также члены Общественного совета при областном полицейском главке.

Звонки на прямую линию будут приниматься по номеру: 8 (384-2)-32-79-14. До 16.00 свои сообщения можно оставлять на страницах «Полиция Кузбасса» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».