Мэрия Кемерова прокомментировала обрушение потолка в квартире. Фото: Instagram/antonsok23.

Администрация Кемерова прокомментировала обрушение потолка в квартире, которая находится в центре города на улице Ноградская, 16. Пресс-служба мэрии сообщила, что сигнал обрушения части обрешетки потолка на телефон системы «112» поступил 29 мая в 10.00.

— Квартира 3-комнатная. Потолки — натяжные. Пострадавших нет. При визуальном обследовании выявлено обрушение части обрешетки потолка на площади приблизительно 8 квадратных метров балки в удовлетворительном состоянии, следов гниения не выявлено. Несущая конструкция перекрытия квартиры не повреждена, — рассказала администрация города.

Также добавили, угрозы соседям нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что ранее сообщалось, житель рассказал в соцсетях, что в его квартире на обрушился потолок. Видео с места происшествия мужчина разместил в своем Instagram.