Кузбасс накроет жара до +33 граддусов

Фото: Светлана ТИМОФЕЕВА.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе наступила летняя жара, при этом в отдельные дни возможны ночные заморозки. Так, уже во вторник, 1 июня, столбики термометров днем покажут +23… +28 градусов, местами до +33. Ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров.

В среду, 2 июня, ночью +10… +15 градусов, местами +4… +9, а днем +24… +29, в отдельных районах до +34. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, ночью с порывами до 13 метров.

В четверг, 3 июня, ночью +11… +16, днем +27… +32, местами +21… +26 градусов. Ветер будет юго-восточным с переходом на западный, ночью 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров, днем - 3-8 метров в секунду, порывы 12-17 метров. Ночью преимущественно без осадков, днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Чуть легче станет в пятницу, 4 июня. Правда, здесь есть подвох: именно на эту ночь синоптики прогнозируют ночные заморозки - до 0… -2. Правда, только в отдельных местах региона. В остальных территориях ожидается +12… +17 градусов, а после восхода солнца +20… +25. Ветер в этот день будет западным, умеренным - 7-12 метров в секунду, но с очень сильными порывами - до 22 метров. Также в этот день возможны кратковременные дожди и грозы.