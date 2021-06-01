В Кемерове частично проложили дорогу-дублер проспекта Притомского

Фото: Пресс-служба администрации г.Кемерово

Напомним, что ее общая протяженность составит 1982 метра. Она протянется параллельно Притомскому от улицы Валентины Терешковой до прибрежной территории реки Искитимки.

Как рассказал в своем Instagram-аккаунте глава Кемерова Илья Середюк, специалисты завершили работы по обустройству ливневой канализации, перекладке кабельных трасс, электрических сетей, водопровода, уложили один слой асфальтобетонного покрытия, сделали тротуары, установили освещение, сейчас ведётся обустройство газонов.

- Все эти объекты курирует губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, а мы облагораживаем территорию между Притомским проспектом и будущей набережной. В целом вся эта территория становится новым центром городского притяжения, - отметил глава города.

Желающие уже могут проехать до Ледового дворца «Кузбасс».

Главная задача дороги-дублера - разгрузить проспект Притомский от автомобилей, обеспечить доступ кемеровчан и гостей города к ледовому дворцу и будущему спорткомплексу «Кузбасс-Арена», Московской площади, будущему жилому району «Притомский», зданию Арбитражного суда и городскому парку. На дорожном объекте предусмотрена зона парковки, заездные карманы, пешеходные тротуары.