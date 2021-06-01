В Кемерове по Комсомольскому проспекту гуляли лоси

В первый день лета в город забрели лоси. Видео животных, гуляющих по Ленинскому району, успел сделать местный житель.

По его словам, неожиданная встреча произошла около половины пятого утра на Комсомольском проспекте. Лесные гости пересекли автодорогу и ушли в парк «Кузбасский». При этом во время пересечения магистрали, один из лосей чуть не попал под колёса автомобиля, но водителю удалось уйти от столкновения.

Отметим, что встречи с лесными обитателями в Кемерове в последние годы происходят у жителей, можно сказать, регулярно. Так, диких животных видят в районе жилого района Лесная Поляна, тех же лосей автомобилисты встречают на Леснополянском шоссе. Забегают лоси и в Ленинский район города. Видео с лосёнком на улице Марковцева выкладывал, в частности, глава города Илья Середюк.