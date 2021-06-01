Следком заинтересовался обрушением потолка в кемеровской квартире. Фото: Instagram/antonsok23.

Следком Кузбасса начал проверку после сообщения об обрушении потолочной обрешетки. Обвал произошел 29 мая в 10.00 на улице Ноградская,16. Житель поделилился видео рухнувшего потолска в соцсетях. Как сообщают в пресс-службе Следкома по Кемеровской области, что дом относится к постройке 1957 года. На месте происшествия работали следователи, следователь-криминалист, сотрудники МЧС и представитель администрации.

Как сообщили специалисты, дальнейшей угрозы разрушения нет и в соседних квартирах также нет никаких повреждений. Следствие назначит ряд исследований, в том числе строительно-техническую экспертизу, и установить обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Вопрос с проживанием хозяина пострадавшей квартиры решается.

Напомним, что мэрия Кемерова прокомментировала обрушение потолка в квартире.

Также ранее житель рассказал в соцсетях, что в его квартире рухнула потолочная обрешетка. Видео с места происшествия мужчина разместил в своем Instagram.