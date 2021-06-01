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Общество1 июня 2021 7:35

Названы территории Кузбасса, где выявили 51 новый случай коронавируса

Больше всего заболевших снова в Кемерове
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 июня.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 июня.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 51 случай заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 14, Ленинск-Кузнецкий - 7, Междуреченск - 6, Мыски - 4, Новокузнецк - 4, Кемеровский МО - 3, Анжеро-Судженск - 2, Прокопьевск - 2, Юрга - 2, Топкинский МО - 2, Юргинский МО - 2, Белово - 1, Осинники - 1, Тайга - 1, - сообщил оперштаб.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 35 766 выздоровели , 726 скончались,1620 на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.