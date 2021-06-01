Губернатор Кузбасса поделился свой заветной мечтой. Фото: АПК.

В преддверии Международного дня защиты детей губернатор Кузбасса провел экскурсию по зданию правительства для школьников-участников акции #людикузбасса300. В соцсетях главы региона появилось видео с мероприятия. Во время экскурсии дети поинтересовались заветной мечтой Сергей Цивилева.

— Сейчас у меня период жизни — управление регионом. Заветная мечта есть одна, простая: чтобы регион процветал, чтобы он был одним из самых лучших регионов страны, чтобы вам было здесь комфортной, вы с удовольствием бы здесь жили, создавали свои семьи. Вот какая у меня мечта на сегодняшний день, — ответил губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев провел ребят по коридорам правительства, показал коллекцию минералов и полезных ископаемых Кузбасса, зал заседаний, а также свой кабинет.