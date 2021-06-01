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Общество1 июня 2021 11:52

Запустят дополнительные автобусы до одного из районов Кемерова

Жительница сообщила о нехватке общественного транспорта
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Запустят дополнительные автобусы до одного из районов Кемерова. Фото: «Кузбасс Онлайн».

Запустят дополнительные автобусы до одного из районов Кемерова. Фото: «Кузбасс Онлайн».

Кемеровчанка сообщила на платформе «Кузбасс Онлайн», что до Кировского района недостаточно общественного транспорта.

- Как собираетесь решать проблему с отсутствием транспорта в Кировский район? Народ набивается как селедка в бочке в вечернее время с наступлением мая в связи с сокращением рейсов общественного транспорта, а также после 8 вечера и ИП заканчивают перевозку, - написала горожанка.

В мэрии города женщине ответили, что в ближайшее время транспорт поступит, и интервал хождения изменится у маршрута 51А.

-По информации МБУ "УЕЗТУ", в июне по федеральной программе БКАД в город Кемерово поступят 15 новых автобусов большой вместимости, все автобусы будут работать на маршруте 51А, интервальность составит 7-10 минут,- рассказали в администрации.