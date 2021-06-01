Мэр Кемерова рассказал о строительстве дорог в городе. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

Илья Середюк сообщил в своем Instagram, что сейчас ремонтные работы ведутся на 12 участках дорог, на девяти из них проводят ремонт тротуаров.

- На улице Рукавишникова специалисты завершают фрезерование старого асфальтового покрытия, ставят бортовой камень. Здесь полностью обновлены тротуары на участке от улицы Сарыгина до улицы Красноармейская. Общий срок окончания работ – июль текущего года. На улице Соборная на подготовленных участках дорожники укладывают выравнивающий слой покрытия, меняют бортовой камень. Этот объект планируется сдать в августе,- рассказал мэр города.

Также добавил, что 2021 году планируют капитально отремонтировать 25 участков автодорог и 6 тротуаров.

Жители города поинтересовались в соцсетях ремонтом других участков дорог.

- Илья Владимирович, скажите, пожалуйста, когда будет ремонт грузовой дороги с Рудничного в Кировский район?- написала жительница.

Градоначальник ответил, что ремонт планируется в июле текущего года.

— Когда будет гарантийный ремонт дороги на Кузбасском мосту и далее до поворота на Леснополянское шоссе? — поинтересовался житель.

В комментариях Илья Середюк рассказал, почему не ведется ремонт участка Кузбасского моста.

— Подрядчик не признает этот случай гарантийным. Оформляем документы для разрешения его в судебном порядке, — пояснил мэр.