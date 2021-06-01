Выставка детских товаров открылась в Кемерове

В Кемерове открылся первый всероссийский форум "Вектор детства", который продлится два дня. Первый день форума был посвящен развитию в сфере образования, в том числе инклюзивного, созданию и распространению позитивного контента для детей, инновационным подходам в реабилитации и абилитации (адаптации) ребят с особыми потребностями, поддержке семей с детьми, проблемам и перспективам развития детско-юношеского адаптивного спорта в России, развитию в стране индустрии детских товаров, обеспечению их безопасности для ребят.

Большое количество из обсуждаемых детских товаров кемеровчане могли увидеть на выставке, которая открылась в рамках форума при поддержке Минпромторга. Здесь представлена продукция российских производителей: одежда, обувь, игрушки и робототехника, косметические средства, детская мебель и учебное оборудование, товары для творчества, а также товары для детей с ограниченными возможностями.

При этом многие из представленных товаров посетители разных возрастов могли протестировать лично: поиграть в интерактивные игры, принять участие в создании мультфильма или собрать конструктор.