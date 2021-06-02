Губернатор Кузбасса примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме #ПМЭФ2021 и #ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Во главе с Сергеем Цивилевым делегация Кузбасса примет участие в пленарном заседании и проведет ряд встреч и переговоров. Планируется подписание соглашений между администрацией области, промышленными предприятиями региона и инвесторами.