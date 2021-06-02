В Кузбассе после алтайского ЧП начались проверки уличных батутов

Проверки батутов пройдут во всех муниципалитетах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Кузбасса потребовал проверить во всех муниципалитетах до 4 июня все уличные батуты в регионе после ЧП, случившегося 30 мая в столице соседнего Алтайского края. Там опрокинулся батут с детьми и двух девочек - трех и четырех лет - выкинуло с него на трамвайные рельсы. Оба ребенка были госпитализированы с тяжелыми травмами.

- Безопасность детей - основное в нашей общей работе, - подчеркнул Сергей Цивилев, говоря о необходимости таких проверок.

Специальные комиссии, в состав которых вошли также сотрудники правоохранительных органов и надзорных организаций, созданы в каждой территории Кузбасса. Перед ними поставлена задача проверить соблюдение правил эксплуатации такого оборудования в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением поручения губернатор возложил на своего первого заместителя - председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина.

В пресс-службе администрации правительства региона подчеркнули, что главы муниципалитетов будут нести личную ответственность за безопасность аттракционов.

Добавим, что в Кемерове в июне 2017 года произошел похожий случай: сильным ветром сорвало плохо закрепленный батут, и шестилетний ребенок, находившийся на нем в этот момент, упал на землю, получив при падении перелом позвоночника. В отношении владелицы батута было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но так как она раскаялась и возместила нанесенный ущерб, то суд освободил ее от уголовной ответственности, назначив ей судебный штраф в размере семи тысяч рублей.