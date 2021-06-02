В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 728 человек

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли два пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

- Два пациента скончались. У женщины 1926 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболеваний печени и почек. Она проживала в Тисульском районе. У мужчины 1943 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Яшкинском районе, - сообщил оперштаб.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 728 человек.