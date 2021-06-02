В Кемерове нашли двух пропавших без вести детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове сотрудники нашли и вернули родителям двух пропавших без вести школьников. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что в полицию обратились две женщины и рассказали о пропаже детей.

Инспекторы ПДН выяснили, что 12-летний мальчик после ссоры с матерью ушел из дома и не вернулся, а второй ребенок, 10-летняя девочка, возвращала от родственников к родителям, сел в маршрутку и не доехала до дома.

Полицейские осмотрели дворы ближайших домов, опросили соседей и друзей детей. Как выяснилось, мальчик пошел гулять с друзьями, сотрудники обнаружили его в одном из дворов, а девочка проехала свою автобусную остановку и ее нашли в одном из остановочных павильонов.

Детей вернули родителям и провели с семьями профилактические беседы. Также решается вопрос о привлечении взрослых к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».