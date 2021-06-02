86 новых кузбассовцев появились в День защиты детей

Дети, родившиеся в Кузбассе 1 июня, получат памятные серебряные медальоны. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

86 детей - 49 мальчиков и 37 девочек - появились на свет в Кузбассе 1 июня - в Международный день защиты детей.

Почти половина из их числа - 40 малышей (19 девочек и 21 мальчик) родились в Кемерове, 22 ребенка - 9 девочек и 13 мальчиков - в Новокузнецке, и на третьем месте - Прокопьевск с пятью новорожденными, среди которых две девочки и три мальчика. В Междуреченске и Таштаголе по 3 ребенка (1 девочка и 2 мальчика); в Анжеро-Судженске, Киселевске, Мысках, Полысаеве и Мариинске родилось по одному мальчику и одной девочке, в Юрге, Ленинске-Кузнецком и Чебуле появилось по одному мальчику.

Всем новоиспеченным мамам от имени кузбасских властей в рамках многолетней традиции вручат материальную помощь в размере десять тысяч рублей и памятные медальоны из серебра 925 пробы «Рожденному на Земле Кузнецкой»

Напомним, акция «Родился ребенок», в рамках которой вручаются такие подарки, проводится в Кузбассе пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.