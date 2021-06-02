Лучшие выпускники второй «Школы фермера» Россельхозбанка получили гранты

31 мая в России стало на 352 квалифицированных агрария больше: состоялся выпускной слушателей второго этапа «Школы фермера» - масштабного образовательного проекта Россельхозбанка, объединяющего возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. С завершением обучения фермеров поздравили Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

Обучение проходило по 17 специализациям, которые выбирались исходя из заинтересованности региона в развитии той или иной подотрасли АПК. Среди них - птицеводство, растениеводство, мясное скотоводство, молочное животноводство, сыроделие, пчеловодство, тепличное овощеводство, ягодоводство, сити-фермерство и другие.

По итогам обучения выпускники представили целый ряд перспективных бизнес-проектов. Россельхозбанк в каждом из 15 субъектов РФ отобрал три наиболее рентабельных и значимых для региона бизнес-проекта. Их авторы получили гранты.

В Кузбассе в конкурсе на грант победили Петр Иванов, Евгения Молярова и Анастасия Потанина.

- Я очень рада, что попала «в нужный час в нужное место» и вошла в тройку победителей на грант от Россельхозбанка. Финансовая поддержка в виде гранта - это большой неожиданный подарок, который внесет весомый вклад в развитие хозяйства. Отдельное спасибо Россельхозбанку за организацию «Школы Фермера» - это чудесный проект! С Россельхозбанком возможно все!, - поделилась своими впечатлениями Евгения Молярова.

Партнерский материал.

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