Россельхозбанк откроет «Школу фермера» более чем в 40 регионах России

31 мая в 15 регионах России торжественно завершилось обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка. На видеоконференции с регионами Председатель Правления банка Борис Листов объявил, что РСХБ принял решение масштабировать образовательный проект и до конца года открыть его более чем в 40 субъектах страны и подготовить еще более 1200 фермеров.

- Важно, чтобы фермеров в России становилось как можно больше, а их роль в жизни страны возрастала. Именно поэтому мы решили продолжить проект «Школа фермера», сказал Борис Листов.

Россельхозбанк впервые открыл «Школу фермера» 1 сентября 2020 года в Ставропольском крае, Московской, Новосибирской областях и Башкортостане. Вторая волна обучения охватила еще 15 регионов страны, в том числе и Кузбасс. Участникам первого потока стали 114 человек, второго – 352. Третий поток уже стартует в сентябре этого года, а немногим позднее и четвертый.

«Школа фермера» — это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России N3349 (бессрочная)