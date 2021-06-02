Впервые любой житель России может принять участие в Зеленом Марафоне

5 июня — в День защиты окружающей среды — Сбер во всех регионах России проведет Зеленый Марафон. В этом году мероприятие пройдёт в офлайн-формате, а также впервые в формате онлайн-забега, который доступен всем независимо от места проживания, в приложении «Зелёный Марафон» (доступно в App Store и Google Play).

Приложение включает в себя следующие функции:

- трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;

- тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;

- видео беговых упражнений;

- беговые и экологические челленджи;

- возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;

- возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

В мобильном приложении можно будет пробежать одну из четырёх дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км). 180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции получат призы, среди которых смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали Зелёного Марафона. Бежать онлайн можно в любое удобное время суток с 00:00 до 24:00 5 июня.

Более подробная информация и правила участия в онлайн-забеге, а также актуальная информация по городам проведения очных забегов - на сайте Зеленого Марафона.

Партнерский материал.

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